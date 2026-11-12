(ANSA) - MILANO, 12 NOV - A quasi un anno dalla tragedia di Capodanno al Constellation nasce 'Next Crans-Montana', l'associazione che riunisce le famiglie italiane dei ragazzi sopravvissuti all'incendio del 1° gennaio 2026. L'associazione, spiega una nota, dà una forma giuridica e una struttura operativa al coordinamento che le famiglie hanno avviato nei giorni successivi alla tragedia, quando si sono trovate a gestire insieme i trasferimenti sanitari, i rapporti con due sistemi ospedalieri e le pratiche amministrative in due Paesi. L'associazione opera su tre fronti: la cura di chi ha subito ustioni gravi, la prevenzione e la formazione dei giovani sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione, l'accertamento della verità e la giustizia legali su quanto accaduto quella notte. "Quello che abbiamo imparato accanto ai nostri figli deve diventare un patrimonio di tutti: un percorso di cura per chiunque subisca un'ustione grave in Italia, una cultura della sicurezza per i ragazzi che frequentano i luoghi di aggregazione, la verità su quella notte e il ricordo delle vittime", dichiara Maria Odette Goglio, presidente di Next Crans-Montana. Il primo impegno della neo nata associazione è il patrocinio di 'Mai soli', il progetto di Fondazione Ospedale Niguarda con Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la presa in carico globale e continua del paziente grande ustionato. "L'evento di Crans-Montana, pur nella sua grande drammaticità - spiega Alberto Zoli, commissario straordinario dell'Ospedale Niguarda di Milano e presidente della Fondazione Ospedale Niguarda - ci ha permesso di accendere un riflettore importante sulla malattia da ustione, che è a tutti gli effetti una patologia cronica grave e che accompagna tutti i pazienti colpiti per numerosi anni a venire". (ANSA).