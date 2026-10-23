(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 23 OTT - Un latitante ricercato da circa un anno è stato è stato arrestato da personale della Squadra mobile di Reggio Calabria, dopo averlo individuato in una comunità di recupero per tossicodipendenti della città. L'uomo, Antonio Barbaro, di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, era ricercato perché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nel novembre dello scorso anno dal Gip di Milano, nell'ambito dell'operazione antidroga "Skyfall", coordinata dalla Dda milanese e condotta dal Gico della Guardia di Finanza. Per l'accusa, è appartenente alla cosca dei Barbaro Castanu di Platì per conto della quale gli è stato addebitato dalla Procura di Milano il traffico di oltre 3,5 tonnellate di cocaina dal Sud America. L'indagine aveva coinvolto complessivamente altri 28 soggetti. Barbaro si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. Nei confronti di Barbaro vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma. Gli investigatori della Squadra mobile reggina hanno avviato le ricerche ipotizzando che dopo la fuga, l'uomo potesse essere tornato nel reggino.Negli ultimi giorni, alcuni movimenti ritenuti anomali in una zona del capoluogo hanno indirizzato gli agenti verso la parte settentrionale della città e dopo un'attività di osservazione e appostamento, con il coordinamento della Dda di Reggio Calabria, l'attenzione si è concentrata su una comunità di recupero dalla tossicodipendenza, nella zona nord. Gli agenti della Squadra mobile hanno circondato lo stabile e fatto irruzione, sorprendendo il latitante. Barbaro non ha opposto resistenza. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire che si era stabilito nella comunità da poco tempo, con l'intento di disintossicarsi. Nel corso della perquisizione è stato inoltre sequestrato lo smartphone in suo possesso. (ANSA).