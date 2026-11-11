(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Una badante straniera di 53 anni è stata sottoposta a fermo dalla Polizia di Stato di Napoli in quanto ritenuta coinvolta nella rapina subita da una coppia nella zona di Piedigrotta della città dopo essere stata narcotizzata con una zuppa di fagioli corretta con una sostanza dopante. Alla donna è stato anche notificato un arresto perché trovata in possesso di un documento contraffatto. Sulla rapina, che ha visto vittima anche una anziana signora e risale allo scorso giugno, hanno indagato la Squadra Mobile e il commissariato San Ferdinando. Cospicuo il bottino: 50mila euro in contanti e monili in oro per un valore di circa 100mila euro. I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite dalle vittime ed ai sopralluoghi degli operatori della polizia scientifica, hanno rintracciato e bloccato la badante che prestava servizio presso l'abitazione svaligiata, da pochi giorni rispetto alla data della rapina e che aveva fatto perdere le proprie tracce. La 53enne, all'atto del fermo, è stata trovata in possesso di un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante rinvenuto nella zuppa, nonché di un documento d'identità recante la sua effigie, risultato tuttavia falso in quanto intestato ad altra persona. (ANSA).