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"Che il vicepresidente del Csm dica che la mafia c'è soltanto da Roma in giù mi offende, offende la memoria di mio padre". Così Nando Dalla Chiesa, oggi in aula a Milano al processo Hydra con la sorella Rita. "Essere qui significa molto" dato che oggi è l'anniversario dell'attentato mafioso in cui morì suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che "25 giorni prima di essere ucciso" rilasciò un'intervista a Giorgio Bocca sulla presenza della mafia al Nord. Aveva parlato "di rete di controllo del potere che procurava le vie del riciclaggio". "Non aveva delle visioni" e ora "viene smentito. Stiamo giocando?" (ANSA).