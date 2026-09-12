(ANSA) - BUSSETO, 12 SET - "Non è un concerto, ma una riunione di un gruppo di musicisti che si siede davanti alla villa di Verdi e dice al mondo, e soprattutto al nostro: 'Vi date una mossa, volete svegliarvi?. Questo luogo deve risuonare delle note nate qui". Riccardo Muti dal teatro Verdi di Busseto spiega il senso del 'Notturno', la serata musicale a Villanova di Sant'Agata, per sensibilizzare sul recupero della dimora del compositore. "Dobbiamo darci una mossa, che sia il governo di destra, di centro e di sinistra, hanno fatto schifo, c'è stato un abbandono". Ora che la Villa è dello Stato "si faccia presto a togliere l'imbarazzo di fronte al mondo". (ANSA).