(ANSA) - WASHINGTON, 12 SET - Elon Musk e Sam Altman, numero uno di OpenAI, condividono l'appello di Dario Amodei, a capo di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dell'IA. "Dario ha ragione", ha scritto su X il patron di SpaceX. "Concordo con Dario sulla necessità di gestire i ritmi di sviluppo delle tecnologie di frontiera. È stato uno dei temi centrali delle discussioni che abbiamo avuto in OpenAI nelle ultime settimane", ha scritto Altman, sempre su X. "L'idea di avvalersi di valutatori indipendenti, dotati di livelli di accesso paragonabili a quelli dei dipendenti, è ottima; adotteremo la stessa strategia. Presto ulteriori novità da condividere". (ANSA).