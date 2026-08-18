(ANSA) - LA MADDALENA, 18 AGO - Un impianto di amplificazione professionale utilizzato ad alto volume e installato su un'imbarcazione ha trasformato lo specchio d'acqua davanti all'Isola di Mortorio, nel parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena in una discoteca a cielo aperto in cui si è ballato a bordo di altri natanti ormeggiati nelle vicinanze. È accaduto nel tardo pomeriggio della vigilia di Ferragosto, lo scorso 14 agosto, quando l'equipaggio della motovedetta del Comando della Giardia Costiera di Golfo Aranci, impegnata nell'attività di vigilanza e controllo, si è trovato di fronte a numerose unità da diporto a bordo delle quali si stava festeggiando sulle note della musica diffusa dalle casse. Numerose sono state le sanzioni emesse, oltre a diverse contestazioni per la violazione dell'ordinanza che disciplina le attività di ormeggio e ancoraggio nell'area protetta del Parco. Al responsabile della barca su cui erano installati gli amplificatori è stata elevata una multa per un importo di 459 euro, sulla base di un'ordinanza che ha lo scopo di contenere la diffusione sonora entro i 500 metri dalla costa a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione. (ANSA).