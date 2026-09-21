(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Un ciclista, forse di nazionalità indiana ma la sua identificazione deve essere ancora completata, è morto in un incidente stradale in via Mario Palermo, nel quartiere di Ponticelli, alla periferia orientale di Napoli. Si trovava in sella alla sua bici quando un'auto l'ha tamponato. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso. Sul fatto indagano gli agenti della Polizia Municipale. Sono diverse le vittime della strada in Campania nell'ultimo periodo. Venerdì era morta all'ospedale Cardarelli di Napoli una ragazza di 17 anni. La studentessa, lo scorso 7 settembre, stava attraversando sulle strisce pedonali al Corso Secondigliano, a Napoli, quando è stata travolta da un'auto il cui conducente si è fermato per tentare di prestare soccorso. Dopo 11 giorni di ricovero è deceduta per le gravissime ferite riportate. In un altro incidente avvenuto nel Napoletano una Golf, per motivi in corso di accertamento, è finita contro il guardrail. Le due persone all'interno (un 22enne di San Cipriano D'Aversa e un 20enne di Casal di Principe) sarebbero uscite dall'abitacolo per segnalare l'incidente agli altri veicoli in transito. In quel momento, un'auto di passaggio avrebbe investito il 22enne, uccidendolo sul colpo. (ANSA).