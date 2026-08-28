(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - Ultrasettantenne muore per la febbre del Nilo. Era stato contagiato nell'Oristanese e poi inizialmente ricoverato all'ospedale San Martino. Successivamente era stato poi trasferito al Brotzu di Cagliari. E' il secondo decesso del 2026. Intanto sono saliti a venticinque i casi umani di contagio nella provincia di Oristano. L'ultima diagnosi riguarda un ultraottantenne, ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano. Rimangono dieci le persone ricoverate al San Martino in diversi reparti. Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano l'inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell'area di residenza della persona, che hanno contratto il virus. "Il numero dei contagi sale ancora - spiega la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina - e purtroppo si è verificato anche il secondo decesso. Continuiamo a seguire le uniche misure di prevenzione e di protezione contro la malattia. Ed è necessario che chi si prende cura di anziani e bambini, si accerti che entrambi attuino le stesse misure di protezione". La direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras ha ribadito: "Ricordiamo a tutte le cittadine e i cittadini, in particolare ai soggetti fragili e anziani, di tenersi lontani da eventuali situazioni a rischio e di proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti che già conosciamo: evitare i ristagni d'acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all'aperto, schermare la propria casa con zanzariere". (ANSA).