(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 06 OTT - Un 89enne è morto dopo che un autobus l'ha investito oggi in viale della Repubblica a Piombino (Livorno). L'uomo sembra che stesse attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quando il mezzo pubblico lo avrebbe investito. Sul posto è subito intervenuto il 118 con il personale sanitario, i vigili del fuoco, carabinieri, e la polizia locale che sta procedendo con gli accertamenti del caso. Nonostante tutte le manovre di rianimazione tentate dai medici per l'anziano non c'è stato niente da fare e non è rimasto che constatarne il decesso. (ANSA).