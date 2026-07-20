(ANSA) - BIELLA, 20 LUG - Tragedia ieri pomeriggio nel lago di Viverone, nel Biellese, dove un uomo di 32 anni è morto annegato. Intorno alle 18 sarebbe scivolato da un pedalò, affittato insieme ad alcuni conoscenti per una escursione. L'uomo caduto in acqua non è più riemerso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con moto d'acqua e l'elicottero Drago. Una volta individuato è stato portato a terra, ma ormai era passato troppo tempo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. (ANSA).