(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di due bambini, è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essersi soffocata con una fetta di Bacon. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffondo con un boccone di cibo. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il personale del 118 ha tentato lungamente di rianimarla con varie tecniche, compresa la manovra d heimlich, usata in questi casi per liberare da corpi estranei le vie respiratorie. Subito dopo la ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove dopo sei giorni di ricovero in terapia intensiva questa notte è stata dichiarata morta cerebralmente. La famiglia ha dato il consenso per le espianto degli organi. (ANSA).