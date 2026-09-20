(ANSA) - BRESCIA, 20 SET - Una moto ha travolto alcune persone che stavano assistendo al Festival dei motori in corso al Centro Fiera di Montichiari, nel Bresciano. Un 53enne è rimasto gravemente ferito ed è in pericolo di vita. Era insieme alla moglie, è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Civile di Brescia dove è stato trasportato con l'elisoccorso. La donna e il motociclista sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e le loro condizioni sarebbero meno gravi. L'incidente è avvenuto durante una prova durante della manifestazione in corso al Centro Fiera. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, che è finito nell'area riservata al pubblico, investendo la coppia. (ANSA).