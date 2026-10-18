(ANSA) - LECCE, 18 OTT - E' di due morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Montesano salentino nel pomeriggio di oggi. Sono deceduti il conducente della moto Yamaha 600 e il passeggero. Sono due uomini di 51 e 52 anni, entrambi di Montesano. Probabilmente, a causa dell'elevata velocità, il guidatore ha perso il controllo della moto che è finita contro un muretto a secco di una strada di campagna tra Montesano e Ruffano. L'impatto è stato fatale, vani i soccorsi. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri. (ANSA).