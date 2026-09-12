(ANSA) - ROMA, 12 SET - "La possibilità che il presidente russo Vladimir Putin partecipi al prossimo vertice del G20 negli Stati Uniti non è ancora stata nemmeno discussa". Lo ha detto il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, citato dalla Tass. "Sono stati invitati tutti, per quanto ne so, tranne il Sudafrica, purtroppo. Qui il lavoro prosegue a livello di esperti. I nostri continuano a lavorare ai documenti per il vertice, quindi tutto procede come di consueto", ha affermato. "Quanto alla possibilità di un viaggio di Putin, non abbiamo nemmeno affrontato la questione". (ANSA).