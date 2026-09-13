(ANSA) - NEW DELHI, 13 SET - Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping "hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione" alla guerra in Ucraina e che "Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare". Lo riporta la Tass. "Durante i colloqui bilaterali" a margine del summit dei paesi Brics a New Delhi "Modi e Xi hanno posto domande dettagliate su una soluzione in Ucraina e hanno offerto attivamente i loro buoni uffici per aiutare a trovare una soluzione. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità ad aiutare ed ha fornito un resoconto dettagliato della situazione", ha dichiarato Peskov. (ANSA).