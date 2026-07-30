(ANSA) - MOSCA, 30 LUG - "Aeroporti militari, impianti del complesso militare-industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare" sono stati colpiti la scorsa notte nel "massiccio attacco" russo con droni e missili contro l'Ucraina, secondo quanto affermato dal ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero precisa che gli obiettivi presi di mira si trovano nelle città di Kiev e Leopoli e nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Zhitomir, Riven, Vinnytsia e Dnipropetrovsk. "Sono stati colpiti anche una nave cargo nel porto di Yuzhny e due navi cargo a est e a sud di Odessa, che trasportavano armamenti e materiale militare", aggiunge il ministero. (ANSA).