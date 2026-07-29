(ANSA-AFP) - MOSCA, 29 LUG - La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e Ceo di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di "complicità nel terrorismo". "È stato emesso un mandato di cattura internazionale... per il capo dell'amministrazione di Telegram, P. Durov", hanno dichiarato i servizi di sicurezza russi (Fsb) in un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. (ANSA-AFP).