(ANSA) - MOSCA, 20 SET - Le forze russe "intensificheranno gli attacchi contro obiettivi militari a Kiev" in risposta ai massicci raid effettuati dagli ucraini sulla Russia in coincidenza con l'ultima giornata delle elezioni parlamentari. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Mosca, precisando che nelle ultime 24 ore le difese aeree russe hanno abbattuto 1.951 droni e otto missili da crociera a lungo raggio sul territorio russo. Il dicastesro sottolinea che "tutti i missili Flamingo lanciati dal regime di Kiev sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea mentre si avvicinavano a obiettivi civili nella regione di Mosca". (ANSA).