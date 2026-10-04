(ANSA-AFP) - ROMA, 04 OTT - La Russia ha in programma di "intensificare" i propri attacchi contro le infrastrutture ucraine, come "risposta alle minacce" del leader di Kiev Volodymyr Zelensky, che ha parlato di aumentare i raid contro le raffinerie russe: lo afferma un comunicato del ministero della Difesa di Mosca. "A seguito delle dichiarazioni rilasciate da Zelensky, gli attacchi delle forze armate russe contro le installazioni militari e industriali, nonché contro le infrastrutture ad esse collegate, a Kiev e in altre regioni dell'Ucraina, saranno intensificati", afferma la nota. (ANSA-AFP).