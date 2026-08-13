(ANSA) - MOSCA, 13 AGO - La Russia respinge le critiche "infondate" del Giappone in seguito alla visita di Vladimir Putin alle Isole Curili, al centro di una disputa territoriale decennale tra i due Paesi, e ha denunciato il "revisionismo" di Tokyo. "Respingiamo categoricamente queste dichiarazioni, che consideriamo politicamente irrilevanti, offensive e, naturalmente, giuridicamente infondate", ha dichiarato in un comunicato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. (ANSA).