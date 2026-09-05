(ANSA) - ROMA, 05 SET - "La questione chiave è fino a che punto l'amministrazione statunitense sia disposta a investire nella ricerca di una soluzione reale all'attuale crisi, tenendo conto della situazione sul campo". Così il viceministro degli esteri russo Sergei Ryabkov, delinea le aspettative in vista dell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin degli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner. "Questa situazione non si sta evolvendo a favore di Kiev", afferma Ryabkov, come riportato dalla Tass. (ANSA).