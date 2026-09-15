(ANSA) - MOSCA, 15 SET - Il ministero della Difesa russo ha diffuso il video di un nuovo attacco con un drone sul posto di frontiera di Yahodyn, nella regione ucraina della Volinia al confine con la Polonia, già colpito domenica scorsa. "I raid regolari sui valichi di frontiera dell'Ucraina stanno interrompendo le linee terrestri di fornitura di aiuti militari nelle vicinanze di centri chiave di trasporto e logistica delle forze ucraine", ha commentato il ministero, citato dall'agenzia Tass. (ANSA).