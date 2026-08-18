(ANSA) - LONDRA, 18 AGO - Mosca ha avvertito il Regno Unito che pagherà un "prezzo" per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo, come riportato dal Sunday Times. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere "complice" degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. Non si è fatta attendere la replica britannica. "Il Regno Unito è al fianco dell'Ucraina e impegnato a fornire l'equipaggiamento necessario per difendersi dall'invasione illegale di Putin", ha detto un portavoce del ministero della Difesa. Le forze armate ucraine hanno utilizzato droni di fabbricazione britannica per attacchi in profondità nel territorio russo negli ultimi sei mesi. Tra i modelli impiegati figura il Nyan, prodotto dal colosso degli armamenti Bae Systems, oltre a un secondo modello il cui nome non è stato reso noto per motivi di sicurezza. Kiev impiega soprattutto droni di produzione nazionale nelle missioni a lungo raggio, ma le forze armate hanno ottenuto risultati significativi anche con i droni britannici. Tra gli obiettivi colpiti dai velivoli senza pilota forniti da Londra ci sono raffinerie di petrolio nei pressi di Mosca, a Yaroslavl e a Volgograd. L'uso di tecnologia britannica per attacchi in profondità in territorio russo è noto da tempo: l'Ucraina ha già impiegato i missili da crociera Storm Shadow. (ANSA).