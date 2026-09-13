(ANSA) - MOSCA, 13 SET - Nei bombardamenti russi sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite "infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti dai Paesi europei", E' quanto afferma il ministero della Difesa di Mosca, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che i russi hanno "deliberatamente incendiato la locomotiva di un treno e danneggiato una stazione di servizio in un attacco con droni" vicino al confine con la Polonia. I russi aggiungono di avere bombardato anche centri logistici e siti energetici nel sud dell'Ucraina, in particolare nella regione di Odessa. (ANSA).