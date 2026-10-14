(ANSA) - MOSCA, 14 OTT - Sei centrali termoelettriche sono state bombardate la scorsa notte dalle forze russe nelle regioni di Kiev e Kharkiv, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Mosca. E questo nonostante l'annuncio del presidente Usa Donald Trump su una presunta tregua energetica tra Mosca e Kiev. Due di questi impianti, le centrali Darnitskaya e Kievskaya, sono state colpite nella capitale, due nella regione della stessa Kiev e altre due a Kharkiv e nella sua regione. Bombardato anche il centro dati ATM Ukrsibbank, che gestiva il traffico internet a Kiev. (ANSA).