(ANSA) - MOSCA, 01 SET - La Russia ha avvertito il Giappone che adotterà "contromisure" per garantire la propria sicurezza se Tokyo accetterà lo schieramento sul suo territorio di sistemi missilistici Typhon americani nell'ambito delle manovre congiunte 'Orient Shield' tra Giappone, Usa e Australia in programma dall'8 al 24 settembre. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Interfax. L'ambasciata giapponese a Mosca, ha sottolineato Zakharova, è stata "informata chiaramente" che lo schieramento di tali missili per Mosca è "assolutamente inaccettabile perché pone una minaccia alla sicurezza della Russia". (ANSA).