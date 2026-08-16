(ANSA) - ROMA, 16 AGO - L'attacco di droni ucraini condotto nella notte contro la Russia è stato il più massiccio dall'inizio dell'anno, con 822 droni intercettati e distrutti dalle difese aeree russe. Lo riferisce la Tass, sulla base dei dati diffusi dal ministero della Difesa russo. I droni sono stati intercettati nei cieli delle regioni di Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov e Tula, nella regione di Mosca, nel territorio di Krasnodar e in Crimea, oltre che sulle acque dei mari d'Azov e Nero, secondo i dati citati dalla Tass. Il precedente attacco di vasta portata risaliva alla notte del 15 agosto, quando le difese aeree russe avevano abbattuto 598 droni ucraini. Prima di quello, il numero più elevato dall'inizio dell'anno era stato registrato il 26 giugno, con 660 droni intercettati e distrutti, sempre secondo i conteggi della Tass basati sui dati del ministero della Difesa russo. (ANSA).