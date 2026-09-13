(ANSA) - MOSCA, 13 SET - Le forze ucraine hanno bombardato per dieci volte con droni a partire da ieri sera la struttura della centrale nucleare di Zaporizhzhia dove si svolgono le attività di addestramento del personale. Lo afferma la direzione dell'impianto, che è in territorio ucraino ma è gestito dall'ente russo Rosatom. "Secondo le prime informazioni non ci sono vittime e i danni sono in fase di verifica", aggiunte la direzione, citata dalle agenzie russe, sottolineando che le radiazioni sono nella norma, ma affermando che si è trattato di "attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza" della centrale. (ANSA).