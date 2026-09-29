(ANSA) - VICENZA, 29 SET - È deceduto nella notte l'operaio di 56 anni precipitato da un'altezza di quattro metri nel pomeriggio di ieri mentre si trovava nella sede della Tobaldini spa ad Altavilla Vicentina (Vicenza) specializzata nel trattamento superficiale dei metalli industriali. La vittima, residente nel Veronese, secondo le ricostruzioni è caduto da un'impalcatura riportando un grave trauma alla testa. Le sue condizioni, già giudicate gravissime, sono peggiorate nelle ore successive al ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. (ANSA).