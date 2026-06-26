(ANSA) - COMO, 26 GIU - Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. Subito vigili e carabinieri si sono resi conto dell'origine dolosa del rogo e hanno trovato tracce di liquido infiammabile sullo zerbino davanti alla porta di ingresso dell'appartamento di Amenta. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno ripreso il 45enne, un suo vicino di casa, che riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. (ANSA).