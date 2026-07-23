(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - Non ce l'ha fatta il bambino di sei anni investito ieri pomeriggio da una moto mentre attraversava la statale Aurelia sulle strisce pedonali, all'incrocio con via Corsica, a San Bartolomeo al Mare (Imperia). Il piccolo, trasportato in condizioni disperate all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova a bordo dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco, era ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi. (ANSA).