(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Ha trovato la morte dopo l'ultima consegna della serata Andrea Salvati, diciottenne che lavorava per una pizzeria di Poirino, nel Torinese. Domenica sera, sotto la pioggia battente il giovane - riporta l'edizione locale del quotidiano La Stampa - con il suo scooter stava rientrando in pizzeria. Probabilmente è stata proprio la pioggia che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro una rotatoria che stava percorrendo. Il giovane, 18 anni compiuti a febbraio, abitava a Trofarello (Torino). Lo schianto è avvenuto alle 22.30 e le cause del sinistro sono tuttora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chieri. I primi accertamenti lasciano ipotizzare un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nello scontro il 18enne ha riportato un grave trauma toracico, schiacciato dal suo stesso ciclomotore. I soccorsi sono scattati subito. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono giunti sul posto e lo hanno caricato in ambulanza per trasportarlo d'urgenza al Cto di Torino. Le sue condizioni sono precipitate nel giro di pochissimo tempo e il cuore del ragazzo ha smesso di battere poche ore dopo. Andrea amava la musica trap e voleva andare in Spagna con gli amici per l'estate. Quel lavoro di fattorino per le consegne a domicilio, lo aveva intrapreso per non gravare sulle finanze di mamma e papà: rappresentava, per lui, una conquista di indipendenza. La nonna gli aveva già regalato una parte della somma per fare il viaggio dei suoi diciott'anni, ma Andrea voleva pagarsi il resto da solo. (ANSA).