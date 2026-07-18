(ANSA) - SAVONA, 18 LUG - E' indagato per omicidio colposo il titolare del 'Calciometro', il baraccone del luna park di Spotorno (Savona), dove è rimasto folgorato Alessio Coletti, 15 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Wilmer Perga, ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Savona. Un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia in programma martedì. I pm savonesi, coordinati dal procuratore capo Ubaldo Pelosi, hanno deciso di nominare anche un consulente per gli accertamenti tecnici. Si tratta di un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino: il docente dovrà esaminare l'impianto elettrico e capire cosa abbia causato la potente scarica elettrica che ha ucciso Coletti. Il luna park è autorizzato da una commissione mista che ha valutato il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Alessio era in vacanza con un amico e i genitori di quest'ultimo. Giovedì sera è andato al luna park e ha provato il gioco. Poco prima sulla zona un forte acquazzone si era abbattuto sulla zona. Il ragazzo forse si è tolto una scarpa ed è rimasto folgorato immediatamente. La pioggia potrebbe aver infiltrato la centralina elettrica del 'Calciometro' e quando il quindicenne ha tirato il calcio a piedi nudi potrebbe aver sfiorato la parte metallica della struttura. (ANSA).