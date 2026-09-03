(ANSA) - MACERATA, 03 SET - E' morto a 68 anni a Macerata Andrea Angeli, giornalista, ex funzionario Onu, che partecipò a numerose missioni internazionali anche in teatri di guerra: Angeli, maceratese, che avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 6 dicembre, è stato ritrovato senza vita ieri sera, poco dopo le 21.30 nella sua casa di via Gramsci. A dare l'allarme ai familiari sono stati alcuni amici, che hanno allertato la sorella e il cognato i quali hanno scoperto il corpo senza vita. L'ex funzionario, secondo i primi accertamenti, sarebbe morto per cause naturali. Sul posto anche i sanitari del 118 che però hanno potuto solo constatare il decesso. Angeli aveva partecipato come portavoce a numerose missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, dall'Iraq alla Cambogia, passando per Namibia e Cile. Durante la guerra in Bosnia Erzegovina; riuscì a rintracciare e mettere in salvo, Rosaria Bartoletti, l'ultima cittadina italiana rimasta a Sarajevo. Nonostante il suo impegno in giro per il mondo e la residenza tra le Marche, Roma e New York, è sempre rimasto legatissimo a Macerata. Appena avuta la notizia della sua scomparsa tante istituzioni hanno fatto arrivare il loro cordoglio. "Una vita trascorsa al servizio della pace e delle istituzioni in giro per il mondo ma sempre con le radici nella nostra città - scrive il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli - Quella città che stamattina si è risvegliata con la tragica notizia della sua scomparsa. Andrea Angeli si è spento, in migliaia di maceratesi restano accesi i ricordi, restano la stima e l'affetto". Angeli si era laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza all'Università di Macerata. "Andrea - sottolinea il rettore dell'ateneo maceratese, John McCourt - è stato una figura davvero unica, capace di unire in modo esemplare il profondo attaccamento alle proprie radici e una straordinaria apertura al mondo. Non ha mai dimenticato Macerata e la sua Università, pur mettendo le proprie competenze e la propria umanità al servizio della pace nei luoghi più difficili". (ANSA).