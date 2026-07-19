(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria". È quanto precisa la questura di Bologna in relazione alla morte del cittadino di origine straniera nel quartiere cittadino di Pilastro in fase di fermo. "Gli agenti - ha anche fatto sapere la questura - sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un'auto. Gli agenti hanno richiesto immediatamente anche l'ausilio dei sanitari del 118 e dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari, l'uomo è deceduto". (ANSA).