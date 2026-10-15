E' terminata alle 13.20 la terza delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli agenti della Squadra Mobile e dello Sco sono rimasti all'interno del liceo Classico di Campobasso per 4 ore con lo scopo di cercare eventuali tracce di ricerche sul web inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Anche oggi erano presenti il tecnico della società che gestisce il sistema informatico dell'istituto e il consulente informatico Gianni Alfonso che assiste Gianni Di Vita. Il liceo Classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. Anche oggi, così come avvenuto nelle perquisizioni di ieri e l'altro ieri a Riccia, non è stato necessario scandagliare i singoli computer ma ci si è limitati a copiare i dati del server della scuola al quale tutti i pc sono collegati. (ANSA).