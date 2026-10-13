(ANSA) - RICCIA, 13 OTT - È terminata dopo circa cinque ore la perquisizione nell'istituto Agrario di Riccia disposta dalla procura di Larino nell'ambito del giallo di Pietracatella. Gli uomini della Squadra Mobile e dello Sco hanno passato al setaccio i 70 computer presenti nell'istituto dove lavora, come tecnico di laboratorio, il marito dell'amica di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne uccise con la ricina lo scorso dicembre. Quella di oggi è la prima delle quattro perquisizioni in programma questa settimana: domani la polizia sarà liceo Scientifico di Riccia (dove insegna la professoressa amica dell'ex sindaco), giovedì al liceo Classico di Campobasso (la scuola frequentata fino allo scorso anno da Sara e da sua sorella Alice) e infine venerdì al liceo delle Scienze Umane di Casacalenda (dove insegna Laura, cugina di Gianni Di Vita). (ANSA).