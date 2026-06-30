(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 GIU - Sono cominciate questa mattina le nuove operazioni dei consulenti nominati dalla Procura di Larino per la morte di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, decedute a fine dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. Stamattina il primo passaggio: i prelievi di sangue su Gianni e Alice Di Vita. I campioni entro poche ore saranno poi inviati al 'Robert Koch Institute' di Berlino in Germania. Domani invece la consegna agli esperti tedeschi degli alimenti sequestrati nella casa di Pietracatella. Il sopralluogo nella casa della famiglia Di Vita, stando a quanto concordato nell'incontro di ieri a Pavia, si farà nei primi giorni di agosto. (ANSA).