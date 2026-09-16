(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 SET - Nuovo interrogatorio a sorpresa questo pomeriggio in questura a Campobasso nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella: gli investigatori hanno convocato l'infermiere, amico di famiglia dei Di Vita, che fece delle flebo in casa a Sara e Antonella, le due donne, mamma e figlia, poi morte avvelenate con la ricina nel dicembre scorso a Pietracatella. L'uomo, arrivato negli uffici della Squadra Mobile poco prima delle 16, era stato sentito più volte in passato. La sua convocazione arriva dopo quelle degli ultimi due giorni che hanno riguardato due cugine di Gianni Di Vita, Laura e Loredana, e la sua amica professoressa, Monia. (ANSA).