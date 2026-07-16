(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 LUG - "I tempi sono lunghi, la svolta ci sarà necessariamente quando tutti gli elementi di questo grandissimo puzzle saranno arrivati a destinazione". Lo ha detto la procuratrice di Larino (Campobasso), Elvira Antonelli, rispondendo a domande dei giornalisti in merito all'inchiesta sul giallo di Pietracatella, a margine della cerimonia di insediamento, stamattina, del nuovo procuratore di Campobasso, Pierpaolo Filippelli. Su un'eventuale archiviazione per i cinque medici indagati nella prima fase dell'inchiesta, quando ancora non era stata scoperta la presenza della ricina nei corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate, dopo Natale 2025, a Pietracatella, la procuratrice Antonelli ha evidenziato: "La relazione autoptica è molto complessa, si sofferma molto anche sulle responsabilità dei medici e va vista nell'ambito di tutte quelle che saranno le emergenze procedimentali". (ANSA).