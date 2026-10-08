(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 OTT - Martedì prossimo 13 ottobre la polizia effettuerà perquisizioni e eventuali sequestri all'Istituto Agrario di Riccia (Campobasso) nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella per la morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Ielsi. Lo ha disposto la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli. Si cercano i computer dai quali potrebbe essere partita la ricerca sulla ricina. La decisione della procura è stata notificata alle parti, che potranno assistere alle operazioni. (ANSA).