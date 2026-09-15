(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 SET - Laura Di Vita, la cugina di Gianni Di Vita - padre e marito delle due donne avvelenate con la ricina a dicembre - è arrivata negli uffici della Squadra Mobile a Campobasso poco dopo le 15.30. Era già stata sentita per tre ore venerdì mattina. Tra sabato e domenica poi gli investigatori avevano interrogato, sempre come persone informate dei fatti, un'altra cugina di Gianni Di Vita, Loredana, e Monia, la professoressa amica dell'ex sindaco. Ieri sera nel corso del vertice tra investigatori che si è tenuto a Larino è stato evidentemente deciso di riconvocarla. (ANSA).