(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 LUG - Dopo due giorni trascorsi in Molise, gli esperti della polizia tedesca che collaborano alle indagini sul giallo di Pietracatella hanno lasciato Campobasso per rientrare in Germania. Hanno effettuato alcuni sopralluoghi e incontrato gli investigatori locali per preparare al meglio il sopralluogo nella casa della famiglia Di Vita, che è stato confermato per i primi giorni di agosto. Intanto vanno avanti le indagini per fare luce sulla morte di Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Ielsi, morte in seguito ad avvelenamento con la ricina. Anche oggi in questura sono state convocate persone informate dei fatti. Si tratta nello specifico di amici di famiglia. (ANSA).