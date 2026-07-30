(ANSA) - PIETRACATELLA, 30 LUG - Sono iniziate alle 9 a Pietracatella, nella casa della famiglia Di Vita, le operazioni per cercare tracce della ricina che ha ucciso la quindicenne Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi. L'area dell'abitazione, nel paese molisano, è stata transennata, sono presenti decine di agenti della polizia. Nella casa, per i sopralluoghi, entrano solo gli esperti tedeschi del 'Robert Koch Institute' di Berlino, insieme a quelli italiani incaricati dalla Procura di Larino di cercare tracce del veleno; avvocati e consulenti seguono le operazioni da remoto in un camioncino posizionato nei pressi dell'edificio. Sul posto è arrivata anche la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli. (ANSA).