(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 OTT - E' iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli agenti della Squadra Mobile e dello Sco sono al liceo Classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Anche oggi è presente il tecnico della società che gestisce il sistema informatico dell'istituto. Il liceo Classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice (ANSA).