(ANSA) - RICCIA, 14 OTT - È cominciata alle 9:20 di questa mattina la seconda delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della Squadra Mobile e dello Sco, cinque persone in tutto, sono entrati nel liceo Scientifico di Riccia, la scuola dove insegna l'amica di Gianni Di Vita più volte sentita come testimone nei mesi scorsi e con la quale è stato fatto anche un faccia a faccia con il papà e marito delle vittime della ricina. Si continuano a cercare tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi. Gli agenti ieri hanno già effettuato la prima perquisizione all'istituto Agrario di Riccia (dove lavora il marito della professoressa) mentre domani saranno al liceo Classico di Campobasso (la scuola frequentata fino allo scorso anno da Sara e da sua sorella Alice) e infine venerdì al liceo delle Scienze Umane di Casacalenda (dove insegna Laura, cugina di Gianni Di Vita). (ANSA).