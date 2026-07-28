(ANSA) - MODENA, 28 LUG - Le note di Vasco Rossi ('Amo te...' del brano 'E...'), applausi e decine di palloncini bianchi in cielo. A Nonantola (Modena) folla gremita in abbazia per il funerale di Monica Esposito, 55enne morta due mesi dopo l'attentato in centro storico a Modena. Lo scorso 16 maggio la donna era stata travolta dall'auto guidata da Salim El Koudri mentre passeggiava in centro insieme al marito Angelo, a sua volta gravemente ferito, e oggi alle esequie con i figli. Uno di loro, il più piccolo, ha affidato a un messaggio il suo saluto alla mamma: "L'ultima cosa che mi hai detto era di studiare. E mi sono diplomato ma senza i tuoi occhi addosso. So che sarai sempre il mio angelo". Un migliaio di persone, tantissimi concittadini hanno partecipato alle esequie, in una giornata di lutto cittadino a Modena, Nonantola e Ravarino. Per domani sera in piazza Grande a Modena ci sarà un ricordo voluto dalla famiglia. (ANSA).