(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 22 LUG - Cerimonia commemorativa oggi a Fucecchio (Firenze), per il 25/o anniversario della scomparsa di Indro Montanelli. La presidente della Fondazione Montanelli Bassi Ets, Letizia Moizzi (nipote di Montanelli), e la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, si spiega in una nota, hanno deposto dei fiori accanto all'urna che custodisce le ceneri del giornalista nel cimitero comunale, rinnovando il ricordo di una delle figure più autorevoli e conosciute del giornalismo italiano del Novecento. A 25 anni dalla sua scomparsa, datata 22 luglio 2001, Fucecchio ha così voluto ricordare la figura del suo concittadino più illustre, che ha lasciato un segno profondo nella storia del giornalismo italiano e che ancora oggi rappresenta una personalità di riferimento per il mondo dell'informazione. (ANSA).