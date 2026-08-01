(ANSA) - PERUGIA, 01 AGO - Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio "distribuite su più piani dell'edificio" i vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia dove un musicista è stato trovato morto mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli occupanti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas. Sono ora in corso accertamenti per individuare da dove si sia originato il gas e come sia penetrato nella stanza. I vigili del fuoco hanno riferito che l'intera attività ricettiva è stata sequestrata. Secondo alcune indiscrezioni ancora non confermate da fonti ufficiali una delle ipotesi è che il monossido possa essersi sviluppato in un locale dove si trova la caldaia e possa essersi diffuso tramite l'impianto di condizionamento. A Perugia in questi giorni il caldo è particolarmente intenso e in molti ricorrono ai condizionatori. Riguardo alla donna ricoverata in ospedale a Ravenna è attualmente sottoposta a trattamento in camera iperbarica. (ANSA).